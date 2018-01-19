На Волыне община УПЦ после рождественских колядований в госучреждениях передала деньги на лечение больной девочки

После рождественских колядок и поздравлений в государственных учреждениях Гороховщини, священнослужители Волынской епархии УПЦ во главе с благочинными Гороховского и Марьяновского округа протоиереем Валерием Пилипчуком и протоиереем Николаем Черняком передали собранные средства на лечение десятилетней Оли Зилинской. Об этом сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

"В православном украинском народе есть благочестивый обычай, прославляя Богомладенца Христа, творить дела милосердия. Всего неравнодушным прихожанам и духовенству удалось собрать и заколядовать 15 тысяч гривен. Оля Зилинская, которой всего 10 лет, нуждается в пересадке почки, чтобы преодолеть тяжелую болезнь, ей необходимы 60 тыс. евро для операции за границей", - рассказал священник из города Горохова Андрей Гаврилюк.