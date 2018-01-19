Воспитанники Алчевской духовной лечебницы создали рождественский мультфильм-открытку (видео)

Воспитанники и педагоги Алчевской духовной лечебницы во время рождественских каникул создали поздравительный мультфильм-открытку. В мультфильме представлена рисованная мультипликация, над которой работали дети в рамках духовной реабилитации, сообщает Синодальный отдел по делам молодежи УПЦ.

Идея создания мультфильма пришла во время подготовки к Новому году, когда дети вырезали снежинки из бумаги.

«А ведь снежинки, как люди, про них можно что-нибудь рассказывать!» - прозвучало от наших девочек, и эту идею поддержали все ученики старшей группы Алчевской духовной лечебницы. Так родилась мысль создать зимний мультик со снежинками. В процессе беседы решили, что, так как времени мало, то сделаем поздравительную мульт-открытку, яркую, красочную и веселую, тут же и выбрали к ней мелодию – «Вальс снежинок». Сценарий и раскадровки были созданы по словам песни, слушая которую, особые алчевские аниматоры и творили декорации к своему новому мультфильму", - расказала педагог-волонтер мультстудии Анна Корсун.

Завершается анимационная открытка символическими титрами, где фото каждого мультипликатора помещено в графическую снежинку.

Алчевская духовная лечебница открылась в 2010 году. Основной целью работы лечебницы является оказание духовно-развивающей, социально-психологической, медико-консультативной и других видов комплексной помощи детям и взрослым, имеющим проблемы в развитии, а также их семьям. Большей частью подопечных лечебницы являются дети и молодежь, имеющие сложные психосоциальные проблемы.