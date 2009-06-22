Крымская молодежь зажгла в центре Севастополя свечи

Свечи в память о воинах, сражавшихся против фашистов в годы Великой Отечественной войны, зажгла в воскресенье вечером в центре Симферополя крымская молодежь.

«Мы хотим напомнить людям об этой дате, хотим почтить память тех, кто погибли в годы Великой Отечественной войны, тех, кто сражался ради нас. Мы хотим высказать свою позицию: мы против войны, мы за мир», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН координатор мероприятия Елена ЛОСЕВА.

В рамках акции «Завтра была война», которая прошла на улице Пушкина, зажжены около 600 маленьких свечей. «Проходят люди, пишут послания мира, строят из кирпичиков стену мира. У многих даже слезы на глазах», - отметила Е.ЛОСЕВА.

Мероприятие было организовано «Клубом молодых лидеров» при Хайдельберг-центре.