Дневники Николая II вошли в перечень книг, запрещенных для ввоза в Украину

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не выдал разрешение на ввоз в страну 25 книг, изданных в Российской Федерации в 2015 - 2017 годах. В список запрещенной для ввоза литературы, опубликованный 10 января на сайте ведомства, попали дневники царя Николая II, обращенные к балерине Матильде Кшесинской, сообщает 112.ua.

Соответствующее решение было принято ведомством на основании того, что данные печатные произведения получили отрицательное заключение экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции.

В утвержденном перечне запрещенной к реализации в Украине продукции оказались изданные в РФ "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина. Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина и другие, включая несколько наименований детской литературы, в том числе учебники.

Книга "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" Бориса Соколова также попала в список запрещенной литературы.

В ней собраны дневниковые записи монарших особ об известной балерине того времени Матильде Кшесинской. В том числе впервые опубликованы знаменитые письма и дневниковые записи последнего русского царя Николая II, обращенные к балерине.

На территорию Украины книгу в количестве 2 тыс. экземпляров отправило московское издательство "ТД Алгоритм". Ее должно было получить для распространения киевское издательство "Форст Украина".

Напомним, что решением юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Император Николай II с членами семьи были канонизированы в лике страстотерпцев.