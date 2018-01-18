На Житомирщине духовенство и соцработники обсудили перспективы преодоления социального сиротства

В Новоград-Волынском состоялось очередное заседание общественной организации «Родительский комитет Украины», который действует под председательством клирика Житомирской епархии протоиерея Сергея Матвийчука. Об этом сообщает Инофрмационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Житомирской епархии.

Четыре года подряд раз в месяц участники ОО проводят совместное обсуждение острых общественных вопросов, которые, в частности, касаются семейных ценностей, воспитания детей, здоровья, традиционной морали и культуры, гендерной политики. К участию в заседаниях приглашают психологов, педагогов, врачей и других специалистов.

На этот раз темой для обсуждения стало социальное сиротство и его последствия — усыновление, опекунство, создание детских домов семейного типа. Говорилось и о том, как именно, кто и при каких обстоятельствах решается воспитывать обездоленных детей. Как государство способствует этому. И что нужно, в первую очередь, тем неравнодушным людям, которые хотят стать приемными родителями или воспитателями.

К участию в обсуждении были приглашены директор Новоград-Волынского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи — Елена Николаевна Котова, воспитатель детского дома семейного типа (с. Городище) — Наталья Михайловна Каратаева, священник Сергей Аракелов, семья которого недавно взяла под опеку двух детей из Житомира, благочинный Новоград-Волынского округа протоиерей Стефан Маркевич и участники общественного объединения.

В ходе беседы присутствующие поделились опытом работы с сиротами, их воспитания и процесса усыновления. Участники заседания обозначили много проблем социального сиротства и пришли к выводу, что каждая может быть, с Божьей помощью, решена при условии последовательного воспитания и активного сотрудничества с государственными социальными институциями.