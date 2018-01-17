В Днепре около 70-ти хоровых и вокальных коллективов выступят на Всеукраинском фестивале духовных песнопений

Около 70-ти хоровых и вокальных коллективов выступят на XXV Всеукраинском фестивале духовных песнопений «От Рождества к Рождеству» состоится 26-28 января в Днепровском академическом театре драмы и комедии. Организаторы певческого форума — Днепропетровская епархия УПЦ и Днепровский городской совет, сообщает "Фома в Украине".

Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу 26 января (начало в 16.00). В этот день выступят хоры из г. Днепр и Днепропетровской области.

27 января своим песенным искусством прославят Родившегося Богомладенца на главной сцене театра как местные коллективы, так и иногородние (начало выступлений в 11.00).

На воскресенье 28 января запланировано торжественное закрытие фестиваля. В его рамках будут награждены победители и состоится финальный гала-концерт (начнется мероприятие в 12.00).

Награждение пройдет в пяти номинациях, в каждой из которых будут призовые места с вручением диплома лауреата. По итогам фестиваля также будет определен «Гран-при» и «Приз зрительских симпатий».