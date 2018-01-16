В школе Кафедрального собора УПЦ начался набор на курсы жестового языка

В Духовно-просветительском центре Кафедрального собора Украинской Православной Церкви начался набор на курсы жестового языка «Базовый уровень». Об этом сообщается на официальном сайте Кафедрального собора.

Главной целью и задачами курсов является преодоление барьера, разделяющего слышащих и неслышащих людей с внешним миром, в том числе духовным, - объясняют организаторы.

Обучение проводит доцент Киевской духовной академии и семинарии, куратор воскресной школы для людей с недостатками слуха «Слышать сердцем», психолог-консультант Анна Андреевна Блощинская, которая имеет многолетний опыт работы с глухих людьми, и преподаватели, носители языка.

Срок обучения 3 месяца: с 4 февраля по 30 апреля, дважды в неделю во ВТ - 19:00, в ВС – 16:00

На занятиях будет изучаться разговорный жестовый язык и психология и культура неслышащих людей.

По окончании обучения слушатели получают свидетельство от просветительского центра - школы «Слышать сердцем».

Занятия проходят по адресу: г. Киев, ул. Железнодорожное Шоссе, 3, галерея «Соборная» (вход со стороны автостоянки).

Подробная информация и регистрация по электронному адресу: chytusercem@gmail.com

Телефон для справок: (067) 289 77 55.