В Закарпатской области задержали преступников, которые обворовывали церкви

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области задержали группу лиц, которые специализировались на кражах из церквей. Об этом сообщает портал uzhgorod.in.

Правоохранители доказали их причастность к 14 таким эпизодам в 5 районах, сообщили участникам о подозрении, а суд избрал им меру пресечения.

На линию «102» начали поступать заявления о кражах из церквей в разных районах Закарпатской области. Около 10 эпизодов зарегистрировали отделы и отделения полиции в Ужгородском, Перечинском, Свалявском, Береговском и Мукачевском районах. Меньше месяца понадобилось правоохранителям, чтобы разоблачить причастных к серии преступлений. Полиция задержала всех троих подозреваемых сразу после совершения очередной кражи на территории Свалявщины.

Правоохранители установили, что трое ужгородцев возрасте 34, 37 и 38 лет приобрели инструменты и отмычки и начали незаконную деятельность. Мужчины открывали двери в храмах в районе, выносили наличные и все ценное, что находили внутри. Для мобильности группы использовали автомобиль одного из них.

Полиция после задержания мужчин нашла тайник с краденым. По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК, то есть кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Всем трем сообщено о подозрении.