На Черкасщине мужчина воровал кресты с кладбищ и сдавал их на металлолом
15:21, 16 января 2018Общество
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В Золотоноше задержали мужчину, который похищал с кладбища металлические кресты/ иллюстративное фото, bug.org.ua
В Золотоноше задержали мужчину, который похищал с кладбища металлические ограды, трубы из-под скамеек и кресты. Об этом сообщает infomist.ck.ru со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черкасской области.
Вором оказался 48-летний ранее судимый местный житель. Похищенные кресты и ограды он распиливал на элементы и сдавал в металоприйомный пункт.
По данному факту Золотониским отделом полиции открыто криминальное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
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