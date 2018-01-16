На Черкасщине мужчина воровал кресты с кладбищ и сдавал их на металлолом

В Золотоноше задержали мужчину, который похищал с кладбища металлические ограды, трубы из-под скамеек и кресты. Об этом сообщает infomist.ck.ru со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черкасской области.

Вором оказался 48-летний ранее судимый местный житель. Похищенные кресты и ограды он распиливал на элементы и сдавал в металоприйомный пункт.

По данному факту Золотониским отделом полиции открыто криминальное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.