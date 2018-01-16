На Львовщине в музее-усадьбе Антоничев открыли выставку вышитых картин на религиозную тематику

«О Тебе, добрый Боже, мечтает каждое человеческое сердце» – под таким названием 14 января в музее-усадьбе семьи Антоничев, в селе Бортятини, Львовской области, презентован выставку вышитых икон и картин народной художницы Марты Кулинич-Новицкой. Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на данные руководства музея-усадьбы семьи Антоничев.

Марта Кулинич-Новицкая представила 22 картины, вышитые гладью, на религиозную тематику. Среди них – «Богородица Неустанной Помощи», «Иисус Христос стучится в дверь». Будут работы из цикла «Богородица в украинских одеждах»: гуцульские, тернопольские, лемковские.

Также традиционно состоялась «Музейная гостиная "С колядой к Антоничам"».

В творческом багаже Марты Кулинич-Новицкой – авторские вышитые иконы по произведениям известных украинских художников, собственные композиции на религиозную тематику, а также полотенца и рубашки, в которых она возрождает традиции народного орнамента. Художественное видение М. Кулинич-Новицкой оказывается в мастерской организации композиции и колористичной изысканности ее произведений. Она в совершенстве владеет техникой гладевого шва.

Выставка будет действовать до 6 февраля.