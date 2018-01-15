Создан новый интернет-сервис, который объединит жен священников

Новый интернет-сервис, который объединит жен священников, – «Матушка онлайн» – создали в сети. Более 100 матушек уже прислали заявки на участие в проекте, сообщает "Фома в Украине".

Автор проекта – создатель сервиса «Батюшки онлайн» (страницы в соцсетях, где круглосуточно священники из разных стран отвечают на вопросы интернет-пользователей) Надежда Земскова. Участницы – «известные яркие матушки – жены священнослужителей со всего мира». Среди них – дизайнеры, врачи, журналисты, художницы, спортсменки и блогеры.

«Идея проекта "Матушка онлайн" родилась 7 лет назад – в одно время с рождением паблика "Батюшка онлайн". Наши батюшки сразу предложили своих матушек для участия в таком онлайн-ресурсе и отметили важность их служения в деле благовестия. На данный момент уже более 100 ярких и удивительных матушек из разных городов и стран прислали заявки на участие в нашем проекте "Матушка онлайн"», – рассказала Надежда Земскова.

По словам реализаторов проекта, «современные талантливые и уникальные матушки объединились, чтобы нести благую весть в глобальной сети».

«Матушки онлайн» ведут блоги и чаты, путешествуют, знают языки, блестяще образованы, разбираются в моде, интересуются искусством и чувствуют себя комфортно не только в храме, но и в media-пространстве.

«Многие из них – дочки уважаемых священников, они свято хранят семейный очаг, во всем помогают мужьям-батюшкам и готовы делиться со всем миром своей любовью, добротой и светом, рассказать о том, сколько радости, счастья и полноты жизни открывает людям Православие», – сообщается в пресс-релизе.

По идее проекта, матушки будут проводить онлайн-чаты и видеотрансляции, организовывать офлайн-встречи с подписчиками, делиться православными лайфхаками, готовить постные угощения в прямом эфире, рассказывать о своей жизни и служении, делиться личными переживаниями и секретами счастливой семейной жизни, умением любить и прощать.