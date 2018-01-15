На Харьковщине осудили мужчину, который устроил вооруженный дебош в церкви

В Харьковской области осудили хулигана, который пьяным и с ножом сорвал богослужение в храме.

Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал виновным 33-летнего харьковчанина, который нарушил общественный порядок в православном храме, за ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия).

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, злоумышленнику, который ранее уже был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Летом 2016 года пьяный мужчина в шортах, без другой верхней одежды, зашел в один из православных храмов. В это время в церкви шло богослужение. На замечания прихожан о его непристойном внешнем виде и вызывающем поведении хулиган отреагировал грубой бранью. Потом он все-таки вышел из церкви, но, надев спортивную кофту, вернулся обратно. Он продолжил оскорблять людей, сорвал богослужение, а затем стал размахивать ножом, который носил при себе. Попытался ударить им в шею прихожанина. Однако тот выбил нож из рук злоумышленника и с помощью других людей задержал его", - рассказал Песоцкий.

Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.