На Тернопольщине нашли старинные колокола, которые были спрятаны в земле (видео)

Во время копания траншеи в поселке Коропец, Тернопольской области, 12 января нашли спрятанные в земле два старинных колокола. Об этом сообщает "Коропец".

Случайно найденные колокола - из коропецкой церкви Святого Николая. На одном из них указана дата изготовления - 1922 год.

Они почти век были закопаны возле разрушенной церкви.