На Тернопольщине нашли старинные колокола, которые были спрятаны в земле (видео)
14:05, 15 января 2018
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На Тернопольщине в земле нашли старинные колокола / koropets.in.ua
Во время копания траншеи в поселке Коропец, Тернопольской области, 12 января нашли спрятанные в земле два старинных колокола. Об этом сообщает "Коропец".
Случайно найденные колокола - из коропецкой церкви Святого Николая. На одном из них указана дата изготовления - 1922 год.
Они почти век были закопаны возле разрушенной церкви.
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