В Софии Киевской можно будет увидеть копии фресок Джотто

В Софии Киевской будут экспонироваться копии фресок из знаменитой капеллы Скровеньи. В Национальном заповеднике «София Киевская» будет представлена уменьшенная копия капеллы, которая находится в итальянском городе Падуя, сообщает Комсомольская правда в Украине.

Капеллу дель Скровеньи Джотто расписал в 1300 году на средства богатого итальянского купца Энрико Скровеньи.

Капелла посвящена Деве Марии, и ее официальное название - церковь святой Марии Милосердной. Название дель Арена или Скровеньи капелла получила из-за того, что ее построили на землях Арена ди Падова, принадлежавших Энрико Скровеньи, используя в качестве фундамента остатки древнеримского театра.

Большинство украинцев, на сегодняшний день, не имеют возможности посмотреть на капеллу в оригинале, поэтому выставка, где макет убранства капеллы представлен в масштабе 1:4 к оригинальным размерам церкви, даст минимальное представление о ее реальной красоте, пишет издание.

Директор национального заповедника Неля Куковальская заявила, что «София Киевская» намерена продолжать сотрудничество с итальянцами. В недалеком будущем она обещает организовать в Киеве выставки художественных сокровищ из Рима и Венеции.

Выставка «Капелла Скровеньи» будет проходить в Киеве до 16 июля в выставочном зале Хлiбня, на улице Владимирской.