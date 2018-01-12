В Кривом Роге неизвестные обокрали храм: похитили пожертвования и украшения

В Кривом Роге сегодня утром, 11 января, неизвестные обокрали храм. Преступники разбили окно и ворвались в помещение церкви, сообщает "5 канал".

Как заявили сами священнослужители – воры украли освященные серебряные цепочки и крестики на сумму свыше 30 тыс. грн, которые хранились в церковной лавке. Также их добычей стали пожертвования прихожан на сумму более 17 тыс. грн. Работники церкви говорят, что эти деньги планировали потратить на оплату отопления.

"На микрорайоне Пятый Заречный произошла кража из храма. На место происшествия выехали СОГ Покровского отделения полиции, Криворожский отдел полиции и группа кинологов. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются", – сказала пресс-офицер Покровского отделения ГУ НП Кривого Рога Юлия Коляда.