Дети Сумщины нарисовали более 600 рисунков о красоте Божьего мира

07:30, 12 января 2018
Общество
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Дети рисовали красоту Божьего мира / portal-pravoslavie.sumy.ua

В выставочном зале Сумского епархиального управления в период новогодних и Рождественских праздников прошла Рождественская выставка детского художественного творчества "Красота Божьего мира". Об этом сообщается на портале Сумской епархии УПЦ

На выставке было представлено более 600 работ

На выставке было представлено более 600 работ различных жанров и техник исполнения. Активное участие в работе выставки приняли воспитанники воскресных приходских школ Сум (Спасо-Преображенского кафедрального собора, Троицкого архиерейского собора, Крестовоздвиженского, Сретенского, Сергиевского, Троицкого, Петропавловского, Пророко-Ильинского храмов, приходов больничного благочиния), а также отдельных приходов церковных округов.

В работе выставки приняли участие воспитанники воскресных приходских школ

В экспозиции были представлены работы учащихся нескольких общеобразовательных школ областного центра, художественной школы, а также студий и учреждений дошкольного воспитания. 

В период работы выставки проводились мастер-классы по различным техникам исполнения творческих работ, которые проводили опытные педагоги. Все желающие могли присоединиться к работе.

Завершил выставку праздничный концерт

Завершил выставку праздничный концерт, в котором приняли участие различные детские коллективы приходских школ. Участники концерта получили сладкие подарки.

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