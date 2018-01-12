Дети Сумщины нарисовали более 600 рисунков о красоте Божьего мира

В выставочном зале Сумского епархиального управления в период новогодних и Рождественских праздников прошла Рождественская выставка детского художественного творчества "Красота Божьего мира". Об этом сообщается на портале Сумской епархии УПЦ,

На выставке было представлено более 600 работ различных жанров и техник исполнения. Активное участие в работе выставки приняли воспитанники воскресных приходских школ Сум (Спасо-Преображенского кафедрального собора, Троицкого архиерейского собора, Крестовоздвиженского, Сретенского, Сергиевского, Троицкого, Петропавловского, Пророко-Ильинского храмов, приходов больничного благочиния), а также отдельных приходов церковных округов.

В экспозиции были представлены работы учащихся нескольких общеобразовательных школ областного центра, художественной школы, а также студий и учреждений дошкольного воспитания.

В период работы выставки проводились мастер-классы по различным техникам исполнения творческих работ, которые проводили опытные педагоги. Все желающие могли присоединиться к работе.

Завершил выставку праздничный концерт, в котором приняли участие различные детские коллективы приходских школ. Участники концерта получили сладкие подарки.