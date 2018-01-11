На Одесчине таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины иконы Богородицы прошлого столетия

В Одесской области таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины редкой иконы прошлого столетия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в области, сегодня гражданин Украины пытался незаконно вывезти икону через пункт пропуска «Кучурган - Первомайск» таможенного поста «Кучурган» Одесской таможни.

Отмечается, что, направляясь в Молдову на собственном автомобиле Mercedes Benz Vito, он избрал для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор».

«Тем не менее, во время осуществления погранично-таможенного контроля транспортного средства в полочке водительской дверцы выявлена написанная на доске икона, приблизительно датированная серединой прошлого столетия», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, это – копия «Смоленской иконы Божьей Матери».

Эту икону именуют «Одыгитрия», что означает «Путеводная». По церковным пересказам, она была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы.

Вначале ХІ столетия икона попала в Киевскую Русь, а со временем - в Смоленск.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Икона передана на экспертизу, по результатам которой будет установлено ее принадлежность к культурным ценностям и стоимость.