В столице обустроят парк в честь Ильи Муромца и реконструируют Владимирскую горку

В новом году киевские власти планируют обустроить парк «Илья Муромец» и реконструировать Владимирскую горку.

По словам советника мэра Дмитрия Белоцерковца, имя известного святого богатыря получит нынешний парк Дружбы народов на Трухановом острове, сообщает "Фома в Украине".

«Мы готовим проект по возрождению парка "Муромец". Парк Дружбы народов на Трухановом острове был назван так в советское время, но, если посмотреть на старые карты Киева, то можно убедиться, что его историческое название – парк "Муромец". Согласно преданию, это место было территорией сторожевой заставы и постоянной дислокации киевской дружины. Все мы знаем, что киевская дружина состояла из могучих богатырей, а яркими представителями этих богатырей были Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец», – сказал начальник управления туризма КГГА Антон Тараненко.

Это будет тематический парк, посвященный богатырям. В горадминистрации планируют разработать аудиоэкскурсию для велосипедистов, а в самом парке – установить несколько скульптур, в том числе самого преподобного Ильи и былинный Вещий камень. «Будут и другие композиции, иллюстрирующие древние былины и сказания», – сказал чиновник.

Также изменится уникальное историческое пространство склонов Днепра – парк «Владимирская горка». За 70 миллионов гривен планируется благоустроить площадь, на которой расположен памятник равноапостольному князю Владимиру. Реставрируют беседку, появится новая главная аллея к памятнику, обходная панорамная аллея, а также дорожки между памятником и Владимирским спуском.