Празднование Рождества Христового в разных уголках Украины: фоторепортаж "УНИАН-Религии"
Во всех уголках Украины продолжается празднование Рождества Христового.
Во всех уголках Украины продолжается празднование Рождества Христового.
Киев
Участники Рождественского шествия со звездами, в Киеве, 7 января.
Львов
Выступление Рождественских вертепов во Львове, 8 января.
Фестиваль "Вспышка Рождественской звезды" во Львове.
Ивано-Франковская область
Празднование Рождества в селе Криворивня (Ивано-Франковская область). Колядование начинается под звуки охотничьих рожков, скрипок и трембит.
Донецкая область, зона АТО
Празднование Рождества в зоне проведения АТО в Донецкой области. Военнослужащие в костюмах героев вертепа.
Харьков
Музыканты выступают в "рождественском трамвае" во время празднования Рождества в Харькове, 7 января.
Полтава
Торжественное шествие участников Полтавского областного фестиваля театрализованного вертепного действа "Рождественская феерия", 8 января.
Херсон
Дети во время акции "Рождество с полицией", в Херсоне, 7 января.
Запорожье
Участники празднования Рождества во время традиционных казацких боев "лава на лаву" в Запорожье, 7 января.
"УНИАН-Религии". Фото УНИАН.