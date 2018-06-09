Празднование Рождества Христового в разных уголках Украины: фоторепортаж "УНИАН-Религии"

Во всех уголках Украины продолжается празднование Рождества Христового.

Киев

Участники Рождественского шествия со звездами, в Киеве, 7 января.



Львов

Выступление Рождественских вертепов во Львове, 8 января.

Фестиваль "Вспышка Рождественской звезды" во Львове.



Ивано-Франковская область

Празднование Рождества в селе Криворивня (Ивано-Франковская область). Колядование начинается под звуки охотничьих рожков, скрипок и трембит.



Донецкая область, зона АТО

Празднование Рождества в зоне проведения АТО в Донецкой области. Военнослужащие в костюмах героев вертепа.

Харьков

Музыканты выступают в "рождественском трамвае" во время празднования Рождества в Харькове, 7 января.

Полтава

Торжественное шествие участников Полтавского областного фестиваля театрализованного вертепного действа "Рождественская феерия", 8 января.

Херсон

Дети во время акции "Рождество с полицией", в Херсоне, 7 января.

Запорожье

Участники празднования Рождества во время традиционных казацких боев "лава на лаву" в Запорожье, 7 января.

"УНИАН-Религии". Фото УНИАН.