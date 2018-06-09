Фото УНИАН

Празднование Рождества Христового в разных уголках Украины: фоторепортаж "УНИАН-Религии"

12:01, 10 января 2018
738 0

Во всех уголках Украины продолжается празднование Рождества Христового.

Фото УНИАН

Во всех уголках Украины продолжается празднование Рождества Христового.

Киев

Участники Рождественского шествия со звездами, в Киеве, 7 января.

1
2


Львов
Выступление Рождественских вертепов во Львове, 8 января.

2

Фестиваль "Вспышка Рождественской звезды" во Львове.

1


Ивано-Франковская область
Празднование Рождества в селе Криворивня (Ивано-Франковская область). Колядование начинается под звуки охотничьих рожков, скрипок и трембит.

2


Донецкая область, зона АТО
Празднование Рождества в зоне проведения АТО в Донецкой области. Военнослужащие в костюмах героев вертепа.

1

Харьков
Музыканты выступают в "рождественском трамвае" во время празднования Рождества в Харькове, 7 января.

2

Полтава
Торжественное шествие участников Полтавского областного фестиваля театрализованного вертепного действа "Рождественская феерия", 8 января.

1

Херсон
Дети во время акции "Рождество с полицией", в Херсоне, 7 января.

1

Запорожье
Участники празднования Рождества во время традиционных казацких боев "лава на лаву" в Запорожье, 7 января.

2

"УНИАН-Религии". Фото УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter