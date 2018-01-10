Православная молодежь Одессы организовала рождественское шествие и катание на трамваях с колядками (видео)

Хоровые коллективы и православная молодежь Одесской епархии поздравили одесситов Рождественскими колядками на Старосенной площади. По улицам города молодежь проехала на украшенных трамваях с колядками, сообщает сайт Одесской епархии УПЦ.

Вечером 8 января, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского молодежный отдел Одесской епархии совместно с КП «Одесгорэлетротранспорт» организовали рождественские акции на украшенных красочными гирляндами трамваях, которые проехали по улицам Одессы и в 19:00 прибыли на Старосенную площадь.

Выехав из разных частей города Одессы, все трамваи с колядниками-пассажирами собрались возле парка Шевченко и затем праздничной колонной направились на Старасенную площадь

По дороге в вагонах звучали рождественские песни и колядки в исполнении молодежных хоровых коллективов Одесской епархии.

В завершении поездки все хоровые коллективы собрались у рождественского вертепа, установленного на Старосенной площади.

Здесь молодежь вознесла молитвы, исполнив рождественский тропарь, кондак и заколядовав всем одесситам.

Для гостей праздника были организованы горячий чай с большого самовара и сладости.