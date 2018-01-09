В Тернополе на флешмобе установили рекорд по исполнению колядок (видео)

Тернополяне колядовали так, что установили рекорд. Флешмоб “Украина ждет тебя” состоялся в Тернополе на второй день рождественских праздников, 8 января, сообщает "TV-4".

Люди на мероприятие приходили семьями. Организаторы говорят, что провели его для тех украинцев, которые по определенным причинам не живут в Украине.

"Наше мероприятие посвящено нашим людям, судьба которых разбросала их по всему большому миру. Мы хотим передать им месседж, что Украина о них не забыла, Украина ждет, Украине их не хватает. Мероприятие называется ”Украина ждет тебя”", – рассказал организатор флешмоба Андрей Костюк.

Всего на флешмоб пришло несколько сотен тернополян. Весь холл торгового центра ”Подоляны” и второй этаж были полностью забиты людьми.

Представители “Книги рекордов Тернополя и Тернопольской области" отметили, это первая попытка в Украине установить такой рекорд. Сертификат организаторам мероприятия, как отметил заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра, вручат после детального подсчета количества колядующих по фото и видеоматериалами.