В Италии проходит встреча представителей мировых религий

Четвертая встреча представителей мировых религий открылась сегодня, 17 июня на Апеннинах (Италия) в преддверии июльского саммита «большой восьмерки», передает портал Богослов ru.

В частности, на встрече будут обсуждаться проблемы современности, волнующие человечество: питьевая вода, охрана здоровья, образование, продовольственная ситуация, мир и безопасность, с акцентом на Африке и в контексте мирового экономического кризиса. Участники встречи намерены выработать обобщающий документ для передачи его лидерам G-8.

«Мы не собираемся соревноваться с другими "отраслевыми" и тематическими саммитами, проходящими сейчас по инициативе Италии, но хотим вдохнуть душу в саммит «большой восьмерки», - отметил председатель епископальной комиссии по экуменизму и межрелигиозному диалогу монсеньер Винченцо ПАЛЬЯ.

Первый этап этой встречи религиозных представителей пройдет в городе Аквиле (область Абруццо), перед фасадом разрушенного землетрясением собора. Затем 129 делегатов от разных конфессий начнут двухдневные заседания на римской вилле «Мадама», в доме приемов МИД Италии.

После поездки в Аквилу делегаты будут приняты в Квиринальском дворце президентом Итальянской республики Джорджо НАПОЛИТАНО. Во второй половине дня начнутся пленарные заседания, вступительные слова произнесут министр иностранных дел Италии Франко Фраттини и президент Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан. В среду участники встречи побывают на коллективной аудиенции Папы Римского Бенедикта XVI

Православную Церковь на форуме представляет протоиерей Георгий РЯБЫХ, заместитель председателя синодального Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.