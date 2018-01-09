Во Львове состоялось традиционное массовое шествие звездочетов (видео)

Рождество продолжают праздновать во Львове. Там уже 12-й год подряд устраивают традиционную и массовую ходу звездочетов. Сотни людей прошлись яркой и шумной колонной по центральным улицам города, сообщает "5 канал".

Самой оригинальной звездой в этом году признали звезду "Патриотическую". Изготовил ее известный львовский звездочет Богдан Новак, но представляли ее община из городка Дубляны возле Львова. Она украшена камуфляжной тканью, середина – из цветов флага Украины, а на концах прикреплены гильзы, которые привезли из зоны АТО. Звезду XII Рождественского фестиваля "Вспышка Рождественской звезды" торжественно несли воины АТО.

В шествии приняли участие творческие коллективы из Республики Польша, Республики Беларусь, Республики Турция и Словацкой республики, львовяне и гости города.