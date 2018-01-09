В Чернигове осквернили таблички Спасо-Преображенского храма, посвященные Переяславской Раде

В Чернигове на Рождество закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского храма. Об этом рассказала глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова в Facebook, сообщает "Страна ua".

"Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе. Собору уже почти 1000... Так если уже надругались над исторической табличкой о Переяславские соглашении, то призываю полицию следить за памятником Богдану Хмельницкому, которые эти соглашения подписал...", - написала она.