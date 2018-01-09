В Днепре неизвестные сорвали богослужение в храме УПЦ (видео)

Неустановленные лица зашли внутрь Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Днепре и обратились к собравшимся там церковнослужителям и посетителям. Соответствующее видео появилось 7 января 2018 года на YouTube, передает "ДС".

Молодые люди, чьи лица размыты видеоредактором, зачитывают из принесенных ими в храм открыток слова из Евангелия о том, как Иисус Христос изгонял торговцев из Иерусалимского храма. После чего раскидывают листовки и выходят.

Также они называют священнослужителей "торговцами Богом".

На тот момент, кроме них, в соборе находилось несколько человек.

Отметим, что ст. 180 УК предусматривает уголовную ответственность за препятствование религиозным обрядам.