В Днепре неизвестные сорвали богослужение в храме УПЦ (видео)
00:35, 09 января 2018
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Неизвестные зашли внутрь Свято-Троицкого собора / touristclub.kiev.ua
Неустановленные лица зашли внутрь Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Днепре и обратились к собравшимся там церковнослужителям и посетителям. Соответствующее видео появилось 7 января 2018 года на YouTube, передает "ДС".
Молодые люди, чьи лица размыты видеоредактором, зачитывают из принесенных ими в храм открыток слова из Евангелия о том, как Иисус Христос изгонял торговцев из Иерусалимского храма. После чего раскидывают листовки и выходят.
Также они называют священнослужителей "торговцами Богом".
На тот момент, кроме них, в соборе находилось несколько человек.
Отметим, что ст. 180 УК предусматривает уголовную ответственность за препятствование религиозным обрядам.
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