В Херсоне на Рождество зафиксирован рекорд по исполнению колядок (видео)

В рождественский вечер в Херсоне зафиксирован еще один рекорд Украины. Возле храма Святой Троицы состоялся флешмоб, во время которого 1200 детей спели рождественские колядки, сообщает "Украинский юг".

Возле храма Святой Троицы состоялся праздничной концерт “Рождественское дитя”. Дети вместе с родителями пришли в Свято-Троицкий сквер, чтобы порадоваться Хорошей Новости, что в этот человеческий мир пришел Сын Божий, родившись в Вифлееме от пречистой Девы Марии.

Храм Святой Троицы подготовил для детей подарки - 1200 детей получили подарок в честь праздника.