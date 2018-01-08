Украинские вертолетчики в Конго встретили Рождество с вертепом и колядками

Рождественской кутьей, вертепом и колядой отпраздновали одно из величайших религиозных праздников военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Даже в условиях осуществления постоянного дежурства, украинские миротворцы нашли время подготовиться к рождественским праздникам и создали вертеп, — сообщил заместитель командира вертолетного отряда по работе с личным составом подполковник Петр Заболотный. — Сами шили костюмы, писали сценарий, репетировали. Кроме того, наши военные имели на столе обязательную в Сочельник кутью с добавлением различных фруктов, также лакомились другими рождественскими вкусностями".

Командир отряда летчик-снайпер полковник Юрий Вербельчук поздравил весь личный состав с Рождеством Христовым и пожелал подчиненным всевозможных благ, достойно выполнить свой воинский долг и вернуться на Родину к своим семьям.