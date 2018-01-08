Во Львове проходит Международный рождественский фестиваль

Во Львове начался III Международный рождественский фестиваль. На мероприятие съехались этноколлективы из Украины, Беларуси, Польши, Словении и Турции. Об этом 7 января сообщила компания "Львовские ярмарки", сообщает "Комсомольская правда в Украине".

"7-8 января на сцене перед Львовской оперой ждем танцевальные, музыкальные и театральные коллективы из Польши, Словакии, Турции и Беларуси! Рождественскую магию будут творить Наталка Карпа, Марианна Илькив, хоровая капелла "Дударик", детский театр "Юрашки", Соломия Романов и много-много других известных исполнителей, - сказано в сообщении организаторов.

В первый день гостей ждут выступления экспериментального театра "Цель", студии театра музыки и танца ElzbietyArmatys и лауреата всеукраинских и международных конкурсов Соломии Романовой.

Во второй день пройдет рождественский флешмоб: исполнение легендарного "Щедрика" всей ярмарочной площадью.