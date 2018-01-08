В Национальной опере Украины состоялась митрополичья елка

В день праздника Рождества Христова, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Национальной опере Украины имени Т.Г.Шевченко состоялся традиционный детский праздник «Рождественский вертеп-2018». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополичья елка проходит уже пятнадцатый год подряд. Этот детский праздник был основан еще при ушедшем Блаженнейшем Митрополите Владимире.

Праздничное мероприятие было организовано для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и для тех, кто не имеет возможности празднично встретить Рождество Христово.

Организаторами «Рождественского вертепа» выступили волонтеры Синодального отдела УПЦ по делам молодежи и благотворительная организация «Молодость не равнодушна».

В начале мероприятия в фойе помещения Национальной оперы для детей были организованы разнообразные мастер-классы, музыкальные представления и другие интересные локации.

Торжественное открытие праздника благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Его Блаженство поздравил всех с Рождеством Христовым, благословил волонтеров и выразил организаторам слова благодарности. “Рождество напоминает нам, что мы все – дети Бога, Который пришел на землю”, – подчеркнул Блаженнейший Владыка. На западе Предстоятеля сопровождал председатель Синодального молодежного отдела УПЦ архиепископ Обуховский Иона.

Митрополичью елку посетили юные гости из детских домов разных регионов Украины, в том числе с территорий, где происходят военные действия, а также дети из разных благочиний Киева.

Для всех присутствующих был проведен праздничный концерт. Действо на сцене подготовила команда профессионалов из телешоу “Украина имеет талант” и “X-Фактор”. После концертной программы дети получили сладкие подарки. Для тех, кто приехал издалека, был подготовлен обед.