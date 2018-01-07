Около 25 тыс правоохранителей привлечены к обеспечению правопорядка в Рождественскую ночь по всей Украине

Около 25 тысяч правоохранителей будут привлечены к обеспечению правопорядка в Рождественскую ночь по всей Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом сегодня заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с руководителями Национальной полиции и Нацгвардии.

«Публичную безопасность у храмов будут обеспечивать более 18 тысяч работников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тысяч правоохранителей будут задействованы в охране общественного порядка на улицах городов, они будут патрулировать населенные пункты и автодороги», - отметил первый заместитель министра внутренних дел.

Яровой подчеркнул, что основной задачей правоохранителей остаются превентивные меры по предотвращению правонарушений, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

«Накануне полицейские обследовали все культовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов и проверили уровень соблюдения пожарной безопасности», - добавил он.

В ночь 7 января почти в 14 тысячах культовых сооружений по всей стране запланированы богослужения. По имеющейся информации, массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. По предварительным данным, в праздничных богослужениях в Рождественскую ночь примут участие около 5 млн граждан.

Как сообщал УНИАН, в период празднования Рождества подразделения ГСЧС Украины перешли на усиленный режим несения службы: до 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники.