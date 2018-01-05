Во Львове стартовал I рождественский фестиваль резной древесной скульптуры (фото)

Во Львове стартовал Первый фестиваль резной древесной скульптуры "Шопка сквозь века", в котором принимают участие пять скульпторов из Львова, Одессы и Армении.

Об этом сообщает «Znaj.ua» со ссылкой на пост в Facebook журналиста Евгения Кравса.

Кравс отметил, что все мастера изготовляют скульптуры возле Оперы и елки просто на глазах у людей.

"Все персонажи пяти Шопок будут уникальными – такими, какими их видят авторы, и в то же время узнаваемыми. Приветствуются этнические мотивы, элементы кубизма и неограниченный креатив. В каждом Вертепе – по пять фигур из смереки: обязательными элементами являются фигуры Иисуса Христа, Матери Божьей и святого Иосифа, еще две - авторы выбирают самостоятельно. Мастера будут разрисовывать свои Шопки и приобщать к этой работе львовских детей. Фестиваль продлится до 6 января, присоединяйтесь и проникайтесь Рождеством по-львовски", - написал он.