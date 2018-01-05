Столичный Михайловский собор проверили кинологи и взрывотехники (фото)

В Михайловский златоверхий собор в четверг, 4 января наведались полицейские, пожарные и взрывотехники с собаками, чтобы тщательно проверить помещение храма и территорию. Об этом сообщает 24 канал.

Профессионалы обследовали помещения, изучили план эвакуации, аварийные выходы и проверили, умеет ли персонал пользоваться огнетушителями.

Тем временем, на улице тоже кипит работа. Немецкая овчарка Тина ищет взрывчатку и оружие на территории. Если найдут что-то подозрительное, тогда людей будут эвакуировать, а взрывное устройство обезвредят.

Верующих же просят: если увидят подозрительный предмет – немедленно вызвать полицию. Всего же на праздники только в Киеве на службах работали и продолжают работать полсотни чрезвычайников и около тысячи правоохранителей.