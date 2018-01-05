В Киеве в рождественскую ночь транспорт будет работать дольше: расписание движения

На время празднования Рождества Христова и проведения культурно-художественного проекта «НеоРік на Софії», который состоится на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде, вносятся дополнительные изменения в работу наземного общественного транспорта. Столичная подземка в рождественскую ночь будет работать на 3 часа дольше, сообщает сітігайд Київ1.

Как сообщили в КП «Киевпастранс», в ночь на 7 января запланировано продлить на 3 часа работу троллейбусных, трамвайных, автобусных маршрутов, относительно обычного режима движения и автобусов, которые курсируют в режиме маршрутных такси и проходят возле станций метрополитена.

Работа фуникулера в ночь на 7 января продлена до 2 часов.

Также 7 января с 12.00 до 15.00 изменят движение троллейбусы маршрутов № 6, № 16, № 18, а именно:

троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать с изменениями от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусы маршрутов № 24, № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.