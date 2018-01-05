На опасном участке одесской трассы установили силуэт святого Владимира с крестом

13:07, 05 января 2018
Общество
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На въезде в Киев установили силуэт святого Владимира / facebook.com/arturclancy

На участке одесской трассы, где нет отбойников и разметки, установили огромный силуэт святого Владимира с крестом. Об этом сообщает "Страна.ua".

Фото выложил журналист Артур Оруджалиев на своей странице в Facebook.

Необычный символ появился непосредственно перед въездом в Киев.

"На одесской трассе. Где нет отбойников. Нет разметки. Нет поворотов. Нет нормального освещения. ПОСТАВИЛИ КРЕСТ", - пишет журналист.

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