На опасном участке одесской трассы установили силуэт святого Владимира с крестом
13:07, 05 января 2018
117 0
На въезде в Киев установили силуэт святого Владимира / facebook.com/arturclancy
На участке одесской трассы, где нет отбойников и разметки, установили огромный силуэт святого Владимира с крестом. Об этом сообщает "Страна.ua".
Фото выложил журналист Артур Оруджалиев на своей странице в Facebook.
Необычный символ появился непосредственно перед въездом в Киев.
"На одесской трассе. Где нет отбойников. Нет разметки. Нет поворотов. Нет нормального освещения. ПОСТАВИЛИ КРЕСТ", - пишет журналист.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter