На Черниговщине разрушается 180-летняя церковь

В селе Слободка Талалаевского района уникальная деревянная Покровская церковь уже не одно десятилетие пребывает в упадке.

Кровля полностью разрушена, нет купола, окон. Ветры, дожди и снег все больше калечат древесину, из которой построен храм, сообщает "Высокий вал".

Жители Слободки озабочены судьбой своей церкви и хотят ее восстановить.

Покровская церковь в Слободке (прежнее название села Новицкая Слободка) построена еще в 1836 году помещиком Василием Новицким. Она сделана без единого гвоздя. Церкви более 180 лет. В советские времена святыня служила клуней, где хранили зерно, потом - мебель сельской школы.

Сейчас жители Слободки и окрестных деревень заинтересованы в том, чтобы их церковь восстановили. Крестьяне уверены, что их храм мог бы стать визитной карточкой Слободки, ее оберегом. И, к сожалению, денег на восстановление в местном бюджете нет. Зато есть предложения купить церковь и вывезти ее со Слободки.

Люди против того, чтобы святыню вывезли за границу. Но и смотреть, как она разрушается тоже не могут.

«Таких церквей, как наша, в Украине немало, – рассказывают жители Слободки. – Это оберег нашего края, а также ценное, с исторической и архитектурной точки зрения, сооружение. Для его восстановления нужны немалые средства, но почему-то никого эта проблема не затрагивает, кроме нас».

В декабре 2016 года на странице в Фейсбуке архитектор Иван Быков сообщил, что Покровская церковь в селе Слободка Талалаевского района получит новую жизнь. Якобы его мастерская, которая занимается реставрацией, начала научно-проектные работы по реставрации именно этой церкви. Он также сообщил, что к этой работе уже привлечены архитектор-технолог, архитекторы-реставраторы и инженер-конструктор.

Первоначально они планировали восстановить крышу и перекрытия центрального купола и сделать временное перекрытие на месте колокольни.