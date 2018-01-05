Во Франковске подсветили памятник архитектуры – Армянский костел

В Ивано-Франковске подсветили очередной памятник архитектуры – Армянский костел, который еще называют "голубой церковью". Об этом сообщает "Курс" со ссылкой на страницу в facebook мэра города Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"Это прекрасно! В Ивано-Франковске подсветили еще один памятник архитектуры – Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы, более известный в народе как Армянская или голубая церковь. Настоящее украшение вечернего города", – написал Марцинкив.

В городе подсветили уже несколько достопримечательностей: городскую ратушу, Художественный музей, Детскую библиотеку, админздание, управления СБУ, дом на Мазепы, 7-9, телевизионную вышку, фасад дома на ул. Независимости, 7 и гостиницу "Киев", а также Крепостной переулок.