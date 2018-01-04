Волонтеры Общины святого Эгидия проведут рождественские обеды для бедных в Киеве, Львове, Франковске и Харькове
В Рождественских обедах, которые организовывает Сообщество святого Эгидия и движение «Молодежь за мир», примут участие 400 бедных и бездомных. События пройдут в нескольких городах одновременно. На праздник пригласили пожилых людей, бездомных, бедных. Всего две тысячи приглашенных, сообщает risu.org.ua со ссылкой на Фейсбук сообщества.
"В этот день накрываются праздничные столы, бедные и волонтеры, которые встречают бедных течение года на улицах города, вместе празднуют рождение Иисуса", — говорят организаторы.
Праздник становится возможным благодаря сотням людей, которые в предрождественский период собирают и готовят подарки, помогают угостить бедных людей. Для многих семей это стало Рождественской традицией – прийти помочь в организации праздника.
Подготовка подходит к завершению, но организаторы приглашают волонтеров зарегистрироваться для участия в празднике. Также нужны подарки: теплые новые вещи, сладости, предметы гигиены.
В течение года члены Общины святого Эгидия и движения «Молодежь за мир» в свободное от работы время готовят еду и выходят на улицы города, чтобы поддержать людей в беде.
В Украине Рождественские обеды организуются Сообществом во Львове, Ивано-Франковске, Харькове и Киеве.
Рождественский обед – праздничная традиция, что уже в этом году собрала в мире 200 тыс. людей. В Киеве праздничные обеды для бедных людей Сообщество святого Эгидия организует с 1999 г.
Дополнительная информация по телефону 067 502 85 89.