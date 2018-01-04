В Сочельник cостоится премьера фильма "От Рождества до Крещения"





В Сочельник, 6 января в 16.15, на "Интере" пройдет премьера фильма "От Рождества до Крещения", который посвящен земному пути Исуса Христа. Анонс картины размещен на сайте телеканала.

"2018 год от Рождества Христова. Многое на Земле изменилось с тех пор, как Мария с Иосифом пришли в Вифлеем. Но из поколения в поколение люди берегут места, которые были свидетелями евангельских событий", - говорят создатели фильма.

Документальный проект "От Рождества до Крещения" даст возможность взглянуть на Библию не только как на книгу, которая описала реальные исторические события, происходившие в Иудее в 1 веке от Рождества Христова.

"Телезрители вместе со съемочной группой "Интера" пройдут по земному пути Иисуса Христа - от Рождества и до Крещения в Иордане. Дотронутся до Рождественской звезды и узнают, почему Спаситель родился в пещере. Поднимутся на гору Свержения и взглянут на долину последней битвы добра и зла. Побывают в месте, где река Иордан спускается на Землю с небес. И самое главное, зрители получат ответ на вопрос - почему после посещения Святой земли люди начинают новую жизнь?"