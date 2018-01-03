Накануне Рождества взрывотехники проверят все культовые сооружения

Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения и места массового собрания граждан. Об этом сегодня, 3 января, во время селекторного совещания сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

«На рождественские праздники правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях. Взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения», ‑ отметил Сергей Яровой.

Первый заместитель министра также отметил необходимость максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД.