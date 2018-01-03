Издательство Воскресенского кафедрального собора УПЦ выпустило рождественские раскраски для детей

Пособие предназначено для учащихся воскресных православных школ, а также может послужить прекрасным подарком маленьким детям. В церковном магазине при Кафедральном соборе и в интернет-магазине печатное издание появилось в продаже, сообщается на сайте Кафедрального собора в честь Воскресения Христова УПЦ.

Раскраски на тему христианских праздников для детей, позволят познакомить малыша с основами православной веры, ведь на них изображены здания церквей и элементы некоторых обрядов.

Раскраски для детей помогают ребенку узнать больше об окружающем мире, знакомят малыша со всем разнообразием красок, оттенков, закрепляют знания о форме предметов и величинах. Процесс раскрашивания картинок развивает мелкую моторику и учит ребенка усидчивости и аккуратности. Также онлайн раскраски для девочек и мальчиков формируют эстетический вкус и прививают любовь к искусству.

Уже сегодня можно приобрести издание, а также церковные товары, утварь, богослужебные и художественные книги, сувениры в интернет-магазине «Церковная лавка» и в церковном магазине при Кафедральном соборе (административный корпус №1).Товары высылаются почтой во все регионы Украины.