Верующая из Буковины передала 25 тонн помощи для беженцев, находящихся в Святогорской лавре

В конце прошлого 2017 года, 29 декабря, в Святогорскую Лавру было доставлено более 25 тонн гуманитарного груза из Черновицкой епархии Украинской Православной Церкви. Привезли продукты, одежду и обувь, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители.

Помощь для беженцев, которые проживают в обители, организовала одна из неравнодушных православных буковинок, прихожанка Свято-Николаевского собора в г. Черновцы Мария.

С начала вооруженного конфликта на Востоке страны женщина глубоко сочувствовала всем соотечественникам, которые попали в беду и всячески старалась им помочь. Пострадавшим на Донбассе мирным жителям волонтер неоднократно, собственными усилиями, привлекая знакомых и друзей, обращаясь в православные храмы, собирала и отправляла помощь и медикаменты, продукты и средства. Узнав о трудностях содержания беженцев, находящихся в Святогорской Лавре, она решила собрать помощь и в Святые Горы.

Сборы проходили в течение трех месяцев. Привезли продукты, одежду и обувь.

Женщина выразила благодарность за оказанную помощь в сборе гуманитарной помощи митрополиту Черновицкому и Буковинскому Мелетию, духовенству епархии, а также частному предпринимателю Анатолию Ильичу Костиняну за помощь в оплате авто и доставки груза.