Молодежные сайты УПЦ читают 200 тысяч человек

Общее количество постоянных читателей и подписчиков Синодального отдела УПЦ по делам молодежи в Интернете в Украине и других странах составляет более 200 000 человек. Об этом указал руководитель отдела архиепископ Обуховский Иона в итоговом отчете за 2017 год, сообщает "Фома в Украине".

Всего сотрудники и волонтеры обновляют шесть сайтов: официальный сайт отдела, сайт всеукраинского молодёжного движения «Молодость неравнодушна», сайт Апологетического центра, порталы журналов «Отрок.ua» и «Фамилия», Международного кинофестиваля «Покров».

Кроме того, несколько раз в месяц на телеканале и радио «Эра» при участии сотрудников Отдела архимандрита Иоасафа (Перетятько), игумена Валериана (Головченко), протоиерея Николая Могильного и психолога Анны Лелик выходит передача «У просторі буття», посвященная различным актуальным темам духовной жизни.

Также созданы более 10 групп в соцсетях.

Синодальный отдел по делам молодежи ведет работы по шести основным направлениям:

– социальное: участие молодёжи в программах помощи пострадавшим от боевых действий и беженцам, онкобольным детям и воспитанникам детских домов, людям пожилого возраста, ветеранам войны; работа с глухими и слабослышащими; поддержание базы доноров крови; работа с заключёнными, с зависимыми и созависимыми людьми;

— миссионерское: организация регулярных молодёжных встреч и чаепитий на приходах, выездных форумов в епархиях, поддержка клубов и кружков богословской направленности;

— апологетическое: работа апологетического центра при отделе, встречи с молодёжью, мониторинг событий, участие в тематических конференциях или круглых столах, проведение акций;

— патриотическое: работа со скаутскими движениями, молодёжными лагерями и патриотическими объединениями молодёжи, молодёжными братствами и сестричествами;

— творческое: работа с кинопродюсерами и кинорежиссёрами, авторами-исполнителями православной песни, фотохудожниками, художниками, молодыми поэтами и литераторами;

— спортивное: организация и участие в регулярных спортивных мероприятиях среди епархиальной молодёжи.