BBC изменит подходы к освещению религиозных тем для лучшего представления всех конфессий

Британская телевизионная корпорация BBC решила изменить подходы к освещению религиозных тем и религиозной жизни страны с целью лучшего представления всех конфессий. Об этом сообщает Институт религиозной свободы со ссылкой на "The Guardian".

Во-первых, результаты внутреннего исследования корпорации, которое продолжалось год, показали, что верующие люди совсем не представлены в программах BBC или представлены мало и в сатирических тонах. Этот обзор включал консультации более 150 экспертов и религиозных лидеров, включая архиепископа Кентерберийского, главного раввина и главных мусульманских деятелей, а также группы, такие как гуманисты Великобритании.

Во-вторых, увеличить количество религиозных программ на BBC One и BBC Two компанию обязал британский регулятор Ofcom.

В последнее время в вещании BBC наблюдалось сокращение религиозных программ. В качестве примера, в апреле этого года были закрыты телевизионные студии BBC по этике и религии в Манчестере. Тогда такое решение вызвало критику со стороны религиозных деятелей.

В связи с этим в BBC вынуждены были подготовить программу развития религиозного вещания. Теперь темы о вере будут чаще включаться не только в новостные программы, но и в сериалы и фильмы корпорации. Кроме того, BBC будет снимать больше документальных проектов на эту тему, а популярные шоу типа «The One Show» будут больше внимания уделять информационным поводам, связанным с основными религиями.

Также BBC увеличит по всему миру команду по этой теме, а дневной слот на Radio 4 получит больше религиозных тем, чтобы охватить молодую женскую аудиторию.

Генеральный директор BBC Тони Холл так прокомментировал для «Таймс» запланированные нововведения:

"Это поможет BBC лучше отражать Великобританию, мир и роль, которую религия играет в повседневной жизни. Эти изменения улучшат понимание того влияния, которое религия оказывает на решения, принимаемые в стране и за рубежом".

Следует заметить, что подобные замечания в Украине звучат в адрес недавно созданной Национальной общественной телерадиокомпании Украины, с эфира которой в этом году исчезла программа «Вечное», которая готовилась при участии религиозных деятелей различных конфессий.

Примечательно, что в составе Наблюдательного совета НОТУ нет ни одного представителя религиозной общественности, в связи с этим обсуждается инициатива о внесении соответствующих законодательных изменений.