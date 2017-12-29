На Буковине разрушается церковь-памятник национального уровня

На Буковине на грани разрушения оказался храм XV века. Успенская церковь в Лужанах входит в перечень памятников национального уровня, сообщает "5 канал".

Уникальные фрески, которыми расписаны ее стены, историки исследуют регулярно. Впрочем, настоятель храма говорит, если крыша святыни упадет, то исследовать будет нечего.

Священникам приходится постоянно проверять, не обвалилась ли крыша национального памятника архитектуры – старинной Успенской церкви.

Здание XV века уникально не только своим возрастом, но и фресками, которыми расписаны стены. Каждая – воспроизводит библейский сюжет. Есть здесь и древние "граффити" – надписи посетителей. Некоторым – более полутысячи лет.

Сейчас уникальные фрески под угрозой уничтожения. Последняя реставрация, которую делали 10 лет назад, обошла крышу старинного храма. На ремонт не хватило денег. Поэтому в настоящее время кровля может в любой момент обвалиться.

Областные чиновники утверждают: деньги ищут. Впрочем, разработка одной проектно-сметной документации обойдется в свыше 300 тысяч гривен. Часть выделят из местного бюджета. Для остальных – найдут меценатов.

А пока чиновники улаживают финансовые проблемы, за памятником архитектуры ухаживают местные. Потому что несмотря на то, что в Лужанах есть новая церковь, в аварийном храме и продолжают совершать службы.