Дети сняли видеоролик об Успенском соборе Киево-Печерской лавры (видео)
Видеоролик на стихотворение пресс-секретаря Предстоятеля УПЦ, насельника Святой Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Пафнутия (Мусиенко) записали участники детского вокального коллектива «MirRa». Произведение посвящено Великой церкви — Успенскому собору обители, сообщает "Фома в Украине".
Стихотворение напоминает о том, что Киево-Печерская Лавра была создана по Божьему Промыслу, Божьей силой и всегда восставала из руин.
Отец Пафнутий давно публикует прозу и стихи (чаще всего о своих паломнических поездках), но особое внимание в своем творчестве уделяет родному монастырю на Киевских холмах.
Вдохновленные его творчеством журналисты информационно-просветительского канала «Первый Казацкий» решили организовать проект, посвященный храмам Лавры. Режиссер видеоролика — Игорь Круглов.
ВЕЛИКА ЦЕРКВА
Дужим молотом по камінню цілому,
Чистим золотом по склепінню білому,
З милосердя і ласки Господньої
Постала церква краси великодньої.
Благословінням, молитвами отчими
Збудована церква грецькими зодчими,
Небесним вогнем просвітилися затінки —
Відкрився уділ для нас Божої Матінки.
Його руйнували та стіни здіймалися,
І лики святих туди знов поверталися.
Горить позолота небесною славою:
Над Лаврою — мир, благодать — над державою!