Дети сняли видеоролик об Успенском соборе Киево-Печерской лавры (видео)

Видеоролик на стихотворение пресс-секретаря Предстоятеля УПЦ, насельника Святой Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Пафнутия (Мусиенко) записали участники детского вокального коллектива «MirRa». Произведение посвящено Великой церкви — Успенскому собору обители, сообщает "Фома в Украине".

Стихотворение напоминает о том, что Киево-Печерская Лавра была создана по Божьему Промыслу, Божьей силой и всегда восставала из руин.

Отец Пафнутий давно публикует прозу и стихи (чаще всего о своих паломнических поездках), но особое внимание в своем творчестве уделяет родному монастырю на Киевских холмах.

Вдохновленные его творчеством журналисты информационно-просветительского канала «Первый Казацкий» решили организовать проект, посвященный храмам Лавры. Режиссер видеоролика — Игорь Круглов.

ВЕЛИКА ЦЕРКВА

Дужим молотом по камінню цілому,

Чистим золотом по склепінню білому,

З милосердя і ласки Господньої

Постала церква краси великодньої.

Благословінням, молитвами отчими

Збудована церква грецькими зодчими,

Небесним вогнем просвітилися затінки —

Відкрився уділ для нас Божої Матінки.

Його руйнували та стіни здіймалися,

І лики святих туди знов поверталися.

Горить позолота небесною славою:

Над Лаврою — мир, благодать — над державою!