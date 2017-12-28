На Сумщине священник УПЦ совершил отпевание украинского воина, который погиб на Донбассе
12:23, 28 декабря 2017
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Клирик Сумской епархии совершил отпевание украинского военнослужащего / news.church.ua
По благословению архиепископа Евлогия, в селе Каменка Тростянецкого района Сумской области настоятель местного храма протоиерей Алексий Селегень совершил чин похорон погибшего в зоне АТО воина Ореховского Алексея. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии.
В городе Тростянце, возле часовни на площади Вечевой, благочинный Тростянецкого церковного округа протоиерей Александр Карпец в сослужении духовенства совершили заупокойную литию по убиенному воину Алексию.
После совместной молитвы отец благочинный обратился к собравшимся со словом проповеди.
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