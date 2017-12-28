На Сумщине священник УПЦ совершил отпевание украинского воина, который погиб на Донбассе

По благословению архиепископа Евлогия, в селе Каменка Тростянецкого района Сумской области настоятель местного храма протоиерей Алексий Селегень совершил чин похорон погибшего в зоне АТО воина Ореховского Алексея. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии.

В городе Тростянце, возле часовни на площади Вечевой, благочинный Тростянецкого церковного округа протоиерей Александр Карпец в сослужении духовенства совершили заупокойную литию по убиенному воину Алексию.

После совместной молитвы отец благочинный обратился к собравшимся со словом проповеди.