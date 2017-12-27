В результате обмена пленными освобожден религиовед Игорь Козловский

Религиовед Игорь Козловский оказался среди 74 заложников, освобожденных сегодня из заключения в результате обмена военнопленными. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Эту информацию подтвердил Богдан Крикливенко, руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Переговорный процесс по обмену пленными возобновился после годового блокирования благодаря усилиям многих религиозных, общественных и международных деятелей, в том числе инициативам Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Сообщается также, что украинская сторона готова к продолжению переговоров для освобождения всех заложников и пленных.

Напомним, что профессор Игорь Козловский, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, находился в плену в Донецке почти 2 года.