В Ивано-Франковске пьяный священник УПЦ КП врезался в микроавтобус и скрылся с места преступления

ДТП с участие священнослужителя произошло вечером 26 декабря на улице Иоанна Павла II в Ивано-Франковске. Об этом шла речь в сюжете "Подробностей" на телеканале "Интер".

После происшествия священник Украинской Православной Церкви Киевского патриархата скрылся с места происшествия.

Mercedes священнослужителя не уступил дорогу и врезался в микроавтобус Volkswagen - прямо на пешеходном переходе. На место сразу сбежались люди. Остановился и экипаж патрульных, который как раз проезжал мимо.

«Как рассказали очевидцы происшествия патрульным, водитель автомобиля Мерседес нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение автомобилей», - рассказал пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

Водитель микроавтобуса сразу предъявил свои документы, а вот мужчина, который был за рулем мерседеса, попытался незаметно скрыться. Правда, далеко убежать не удалось. Полицейские догнали его и заставили вернуться.

«Патрульные повезли водителя - виновника ДТП в медучреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По результатам обследования и заключения врача водитель автомобиля Мерседес находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорит Николай Гурак.

Личность виновника ДТП уже известна. Это - священник УПЦ КП - протоиерей Андрей Дмитрук. Он - настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района, живет в Ивано-Франковске как раз на той улице, где и произошла авария.

Журналисты «Подробностей» поинтересовались в Коломыйской епархии УПЦ КП, почему во время строгого поста священник пьяным ездил на элитном авто по городу. Однако представители Киевского патриархата сообщили корреспонденту о том, что никакой информации об инциденте у них нет.

«Нам в настоящее время не известно, где это было и что это было. В изданиях говорят, что это священник, но кто это - мы не знаем», - сообщил журналистам заместитель руководителя пресс-службы Коломыйской епархии УПЦ КП Юрий Гушул.

В результате аварии никто не пострадал. На место ДТП выезжала скорая, так как пассажир микроавтобуса жаловался на резкую боль в коленях. Врачи осмотрели мужчину, но госпитализация ему не понадобилась.