Украинские паломники, пребывавшие в Израиле во время беспорядков, благополучно вернулись домой

Беспорядки в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, вызванные признанием США Иерусалима столицей Израиля, полностью прекращены. Украинские паломники благополучно вернулись домой, выполнив программу, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Паломнического Центра Украинской Православной Церкви.

«В течение нескольких последних дней в Израиле находилось сразу две группы, организованные Паломническим Центром УПЦ. Они благополучно вернулись, выполнив программу. Стоит добавить, что территории, охваченные беспорядками в начале декабря, никогда не посещались паломниками и никакой опасности наши группы не подвергались. Сегодня ситуацию полностью контролирует израильская полиция», — прокомментировал директор Паломнического Центра Украинской Православной Церкви Владимир Телиженко.

Напомним, что Генеральная ассамблея ООН 21 декабря 2017 года приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. В документе нет прямого упоминания США, которые ранее приняли решение считать Иерусалим израильской столицей.