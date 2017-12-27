Во Львове открылась выставка художественных произведений из разбитых икон

Иконописец Остап Лозинский презентовал во Львове уникальный художественный проект «Пуцли». Основой экспозиции стали старые и разбитые иконы на стекле, которые мастер складывает в пазлы, сообщает "Zaxid.net".

Шесть последних лет иконописец Остап Лозинский активно ездит по Западной украине и скупает древнюю икону на стекле. И не только целую, но и треснувшую или разбитую. А позже эти пазлы или пуцли, как он говорит, составляет в очередные проекты.

Проект «Пуцли» – это 20 икон на стекле из Гуцульщины, Покутья и Буковины конца XIX - начала XX веков.

Наши предки разбитую икону хоронили, говорит Остап:

«Гуцулы просто закапывали икону в таких местах, где не ступает человеческая нога. То есть, в такое место, которое не будет осквернено. У нас на выставке есть целая композиция, посвященная похоронам икон. Тут вопрос: мы должны икону откапывать, мы должны ее отыскивать? Возможно, нужно оставлять ее там, где она была спрятана?».

Проект приглашает зрителя по-другому взглянуть на нашу веру. Понять, перестает ли вещь быть священной, когда теряет первоначальный вид.

«Нужно остановиться и подумать, как правильно собрать наши пазлы. Как правильно собрать пазлы нашей духовности, как правильно собрать пазлы нашей ответственности перед предками?», – говорит Остап.

Выставка продлится во Львове до 21 января.